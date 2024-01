Il CorSport sul centrale difensivo: "I rossoneri stringono per Nianzou"

Il tema del difensore centrale sta tenendo banco da prima che si aprisse il mercato di gennaio in casa rossonera. Negli ultimi giorni la testabilità dell'affare Alessandro Buongiorno ha un po' sviato le chiacchiere di mercato ma ora che si è capito che difficilmente Cairo lascerà partire il suo gioiello adesso, i rossoneri tornano agli obiettivi originari. Per questo motivo il Corriere dello Sport scrive stamane: "I rossoneri stringono per Nianzou".

Tanguy Nianzou Kouassi è un difensore francese classe 2000 che milita nel Siviglia ma che in passato ha già vestito le maglie di Bayern Monaco e PSG. Il suo contratto scade nel 2027 e i rossoneri si augurano che gli spagnoli chiedano meno dei 12 milioni richiesti dal Brest per Brassier (profilo che sembra oggi più defilato). Ancora meglio per i rossoneri, sarebbe l'apertura al prestito degli andalusi.