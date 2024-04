Il CorSport sul futuro di Maignan: "Manovre per il rinnovo"

vedi letture

Tra i tanti argomenti di questo periodo in casa Milan, c'è anche quello relativo al futuro di Mike Maignan, portiere rossonero che nell'ultima gara di campionato, in trasferta contro la Fiorentina, è tornato a essere super decisivo con le sue parate. Questa mattina il Corriere dello Sport prova a parlare di rinnovo di contratto e titola così sul portiere francese: "Maignan, manovre per il rinnovo". Il contratto dell'estremo difensore scade nel 2026, sulla carta il club ha tutto il tempo per scendere a patti con l'ex Lille, eppure da via Aldo Rossi sanno che in tali occasioni è sempre meglio muoversi con largo anticipo.

Il nodo della questione sta tutto nelle richieste del giocatore che, questa mattina, il CorSport prova a mettere a fuoco: "Il francese punta a raddoppiare l'ingaggio da 2.8 milioni". Addirittura potrebbe non bastare per convincerlo, il doppio di quanto guadagna attualmente. La richiesta del francese è uno stipendio da top della rosa, al livello del compenso garantito a Rafael Leao un anno fa per il suo rinnovo contrattuale. Da parte sua il Milan ha l'obiettivo di mantenere il portiere e in quest'ottica il club è consapevole che sarà necessario uno sforzo economico importante.