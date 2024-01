Il CorSport sul mercato: "Brassier e Nianzou piste per la difesa"

Il Milan cerca un altro difensore e lo ha confermato direttamente Stefano Pioli ieri pomeriggio nella conferenza stampa della vigilia di Udinese-Milan che si giocherà questa sera al Bluenergy Stadium di Udine. Il sogno era probabilmente Alessandro Buongiorno del Torino ma il presidente granata Urbano Cairo è stato irremovibile e più volte negli ultimi giorni ha chiuso la porta.

Per questo oggi il Corriere dello Sport riporta i nomi che da diversi giorni sembrano i più papabili: "Brassier e Nianzou piste per la difesa". Per Lilian Brassier il Milan spera che il Brest abbassi le richieste economiche da qui al 1° febbraio. Per Tanguy Nianzou Kouassi invece l'idea sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto con il Siviglia.