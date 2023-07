Il CorSport sul mercato del Milan: "Pioli aspetta la firma d Pulisic"

MilanNews.it

In prima pagina, il Corriere dello Sport scrive così questa mattina sul mercato del Milan: "Pioli aspetta la firma d Pulisic". I rossoneri sono alla ricerca di rinforzi per la fascia destra d'attacco e tra i nomi più caldi c'è sicuramente quello dell'attaccante esterno del Chelsea che sta spingendo per vestire la maglia del Diavolo e nelle scorse ore ha anche rifiutato il trasferimento al Lione.