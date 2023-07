Il CorSport sul mercato del Milan: "Pioli aspetta Yunus Musah"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica spazio anche al mercato del Milan. La società rossonera ieri ha accolto Tijjani Reijnders dall'AZ Alkmaar ma vorrà rinforzarsi ancor di più a centrocampo. Per questo motivo, adesso il Diavolo tenterà l'affondo per Yunus Musah. Che non è stato neanche convocato per l'amichevole fra Valencia e Nottingham Forest, lungo la stessa scia dell'olandese qualche giorno fa.

Il Milan ormai da tempo ha trovato l'intesa con il calciatore americano, di conseguenza bisognerà solo convincere il club spagnolo. E i rossoneri potrebbero andare incontro alle richieste del Valencia chiudendo l'affare per 20 milioni di euro bonus compresi. Un buon compromesso per regalare a Stefano Pioli un nuovo innesto a centrocampo. Lo stesso tecnico rossonero avrebbe come obiettivo quello di aggregare Musah al gruppo che partirà per la tournée negli Stati Uniti.