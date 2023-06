Il CorSport sul mercato rossonero: "Milan, sbarca Loftus-Cheek. Romero in arrivo"

Il Corriere dello Sport scrive così in prima pagina sul mercato rossonero: "Milan, sbarca Loftus-Cheek. Romero in arrivo". Il Diavolo ha chiuso la trattativa con il Chelsea per il centrocampista inglese che ieri sera è sbarcato a Milano e oggi svolgerà le visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto con il club di via Aldo Rossi. Il Milan ha poi trovato un accordo anche con Luka Romero, trequartista classe 2004 in uscita a zero dalla Lazio.