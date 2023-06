Il CorSport sul Milan: "Accordo con Romero: l'argentino firma fino al 2028"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica ampio spazio anche al Milan. La società rossonera ha accolto Ruben Loftus-Cheek, che oggi sosterrà le visite mediche, ma è pronta ad abbracciare anche Luka Romero. Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro nella sede milanista, arrivando ad un'intesa positiva. Dato che l'argentino si legherà al Milan fino al 2028.

Romero, che si libererà a parametro zero dopo la chiusura dell'esperienza con la Lazio, sarà il primo rinforzo sulla trequarti. Una zona di campo dove si segue anche Arda Guler, per cui le pretendenti non sono poche. Al costo del cartellino di 17.5 milioni di euro andranno aggiunte le commissioni. Uno scoglio non così facile da superare.