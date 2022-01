Il CorSport sul Milan: "Doppio Theo a Venezia (3-0), festa Pioli"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive così questa mattina sul Milan in prima pagina: "Doppio Theo a Venezia, festa Pioli". I rossoneri hanno espugnato 3-0 lo stadio dei veneti (di Ibrahimovic l'altra rete milanista) e restano così in scia dell'Inter che è davanti di un punto (ha una partita in meno). Nel post-partita, il tecnico del Diavolo ha messo in risalto la maturità della sua squadra, brava a rendere facile una partita che poteva essere piuttosto complicata.