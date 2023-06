Il CorSport sul Milan: "Ecco il piano per arrivare a Thuram"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione anche in casa Milan. La società rossonera ha aumentato il pressing per Marcus Thuram, attaccante che si libererà a zero dopo l'esperienza al Borussia Monchengladbach. Il PSG sembra aver allentato un po' la presa, dato che deve ancora risolvere la questione legata al proprio allenatore. La trattativa per ingaggiare Nagelsmann è sfumata ed era proprio il tedesco uno dei maggiori estimatori di Thuram.

Il Diavolo adesso ha migliorato la propria proposta, offrendo 5 milioni bonus compresi al giocatore nato a Parma. Del resto Thuram non ha mai nascosto la propria simpatia per il Milan. Per la trequarti rimane forte il nome di Arda Guler, per cui vi è una fitta concorrenza oltre che delle commissioni molto onerose da affrontare. I rossoneri però non mollano la pista Chukwueze, per cui il Villarreal chiede almeno 20 milioni di euro.