Il CorSport sul Milan: "Oggi le visite di Reijnders, si punta a chiudere anche Musah"

Tijjani Reijnders è pronto ad iniziare la sua nuova avventura al Milan. Come riferito anche dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il giocatore olandese è giunto ieri all'aeroporto di Milano Linate dopo la conclusione dell'operazione fra i rossoneri e l'AZ Alkmaar. Nelle casse degli olandesi andranno 20 milioni di euro più cinque di bonus mentre il giocatore percepirà un ingaggio di 1.7 milioni a stagione per i prossimi quattro anni.

Reijnders oggi sosterrà le visite mediche e successivamente si legherà definitivamente ai rossoneri. Per quanto riguarda il centrocampo un'altra pista viva è quella di Yunus Musah, per cui potrebbe esserci un'accelerazione già nelle prossime ore. Il giocatore ormai da settimane ha un accordo con il Milan, che potrebbe alzare l'offerta da presentare al Valencia a 20 milioni inserendo alcuni bonus per completare il proprio centrocampo.