Il CorSport sull'estate rossonera: "Logica sì, risultati no. Rosa potenziata"

Il Corriere dello Sport questa mattina, a due giorni dall'inizio del campionato di Serie A, ha voluto valutare l'estate dei maggiori club. Tra questi anche il Milan che ha condotto un mercato da protagonista. Il quotidiano titola: "Logica sì, risultati no. Rosa potenziata".

I rossoneri si sono mossi con criterio sul mercato non solo per la quantità e la qualità dei nuovi innesti ma anche per le tempistiche: la maggior parte dei giocatori è stata consegnata a Pioli con largo anticipo. Eppure i risultati nelle amichevoli non sono stati esaltanti: c'è bisogno di rodaggio. Quello che è certo, però, è che il tecnico rossonero potrà contare su una rosa più lunga e varia.