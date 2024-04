Il CorSport sull'obiettivo in difesa: "Milan, blitz tedesco. Lacroix è più vicino"

Non solo il centravanti. Quest'estate si pensa che il Milan si concentrerà solamente sull'acquisto di una nuova punta. Nonostante l'operazione abbia una assoluta priorità, da via Aldo Rossi sanno che per rinforzare la squadra e cercare di farla crescere fino al livello dell'Inter (almeno in campionato), sono necessari alti colpi importanti. Uno di questi è sicuramente quello per il difensore centrale. La differenza, anche in questa zona del campo, la farà un addio a fine stagione: infatti appare difficile il rinnovo di Simon Kjaer che, dunque, andrà rimpiazzato a dovere. Per questa ragione oggi il Corriere dello Sport approfondisce l'argomento con un nome già entrato in orbita Milan: Maxence Lacroix.

Il CorSport titola: "Milan, blitz tedesco. Lacroix è più vicino". Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, il ds Antonio D'Ottavio sarebbe stato nei giorni scorsi a visionare il giocatore che milita tra le fila del Wolfsburg. Nel sottotitolo viene spiegato tutto: "Il difensore francese ha un solo anno di contratto con il Wolfsburg: si tratta per abbassare le richieste". E poi ancora: "Il ds D'Ottavio nei giorni scorsi è stato in Germania. Individuato il sostituto di Kjaer che saluterà". Il difensore francese è stato già sulla lista del Milan nel mese di gennaio, quando i rossoneri hanno flirtato con diversi giocatori senza poi chiudere nessun colpo in entrata. Il classe 2000 va in scadenza nel 2025 e il Milan punta a uno sconto sul cartellino.