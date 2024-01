Il CorSport sull'obiettivo in difesa: "Piace Nianzou oltre a Brassier"

Mentre dal campo arrivano risultati scoraggianti, fuori la dirigenza rossonera continua a lavorare per puntellare la rosa di Pioli con l'idea di portare a Milanello un altro difensore. Il Diavolo ha già ritrovato Gabbia e si è assicurato il giovane jolly Terracciano, adesso punta a un ulteriore centrale difensivo che possa colmare le lacune causate dagli infortuni in quella zona del campo.

Il Corriere dello Sport questa mattina fa il punto sugli obiettivi e scrive: "Piace Nianzou oltre a Brassier". Per Lilian Brassier l'interesse è concreto e c'è da tempo ma il Brest chiede almeno 10 milioni e il Milan storce il naso. Per questo nelle ultime ore è avanzato il nome di Tanguy Nianzou, centrale francese del Siviglia ma con un passato sia al PSG che al Bayern Monaco: il vantaggio sarebbe la fattibilità dell'operazione in prestito.