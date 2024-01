Il CorSport sulla Coppa Italia: "Gasperini manda a casa il Milan. Ora la viola"

Il Corriere dello Sport scrive così stamattina in prima pagina sulla Coppa Italia: "Gasperini manda a casa il Milan. Ora la viola". Ieri a San Siro si è giocato il quarto di finale tra i rossoneri e l'Atalanta e a passare il turno è stata la squadra bergamasca che ha vinto in rimonta 2-1. Dopo la rete del vantaggio di Leao, è arrivata la rimonta nerazzurra grazie ad una doppietta di Koopmeiners.

Stefano Pioli, nel post-partita, ha analizzato così la partita in conferenza stampa: "È una delusione, perché volevamo andare avanti. Dobbiamo però assolutamente reagire trasformando questa delusione in determinazione e rabbia. Dopo il rigore per l'Atalanta siamo stati più confusionari. Prima eravamo ordinati e aggredivamo bene, poi abbiamo perso le distanze. Ci abbiamo provato con generosità, ma non con quell'ordine che ci avrebbe aiutato sia in fase difensiva che offensiva".