Il CorSport sulla corsa Champions: "C'è posto per te"

"C'è posto per te". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, soffermandosi sulla nuova Champions League che potrebbe anche vedere la partecipazione di cinque squadre italiane in base al ranking. In corsa per gli ultimi slot, considerando il vantaggio dell'Inter seguita da Juventus e Milan ci sono le varie Bologna, Atalanta, Roma, Lazio, Fiorentina e Napoli.

Ieri intanto il Bologna ha battuto il Verona 2-0, mentre domenica e lunedì sono in programma due interessanti scontri diretti, vale a dire quello tra Milan e Atalanta (domenica alle 20.45) e quello tra Fiorentina e Lazio (il giorno successivo, sempre alle 20.45).