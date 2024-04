Il CorSport sulla formazione rossonera: "Thiaw è ok. Torna anche Bennacer"

vedi letture

Il grande dubbio per Stefano Pioli, in vista dell'andata dei quarti di finale di Europa League, si chiama Malick Thiaw. Il centrale tedesco ha subito, alla vigilia della gara contro il Lecce, un problema che il tecnico rossonero in conferenza stampa aveva identificato come una fascite plantare. La speranza era fin da subito quella di recuperare l'ex Schalke per la partita contro la Roma ed effettivamente ieri il tedesco è tornato ad allenarsi in gruppo. Oggi alle 11.30 ci sarà l'allenamento di rifinitura a Milanello e probabilmente ne sapremo un po' di più, anche considerata la conferenza stampa di Pioli alle 14.30.

Per questo oggi il Corriere dello Sport ha titolato: "Thiaw è ok". Il tedesco va verso la convocazione, da capire se può farcela dall'inizio: in caso contrario Pioli si affida alla coppia Gabbia-Kjaer. Il CorSport poi aggiunge: "Torna anche Bennacer". In tal caso non si intende un ritorno dall'infermeria ma semplicemente un ritorno in campo dal primissimo minuto: l'algerino sarà in coppia a Reijnders e verrà dunque preferito a Yacine Adli che potrà dimostrarsi una valida arma in corso d'opera.