Il CorSport sulla Roma: "Prosegue la trattativa per Morata. Ma c'è anche l'Inter. Milan più defilato"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha dedicato un articolo anche al mercato della Roma, che sta proseguendo la trattativa per arrivare ad Alvaro Morata. Thiago Pinto ha incontrato l'agente del giocatore a Trigoria al fine di capire il tipo di investimento necessario per l'attaccante spagnolo. Ma il portoghese deve ancora parlare con la proprietà per poter alzare l'asticella.

La Roma ha già un accordo con il giocatore per un quadriennale da 4.5 milioni di euro a stagione più 0.5 di bonus. Attenzione però anche all'Inter, che dopo aver mollato Lukaku cercano un nuovo profilo per l'attacco. L'ex Juventus non è la prima scelta per il reparto ma successivamente potrebbe avanzare nelle preferenze. Sullo sfondo rimane anche la Vecchia Signora, con il Milan un po' più defilato.