Il CorSport sulla Roma: "Stop Dybala, salta il Milan"

Domenica sera il Milan affronterà la Roma a San Siro: altro avversario che non se la sta passando benissimo, anch'esso reduce da una bruciante eliminazione in Coppa Italia. I giallorossi sono diretti concorrenti per uno dei due posti Champions rimanenti e una vittoria per i rossoneri vorrebbe dire allungare in maniera imponente su almeno una delle rivali.

La Roma, dal canto suo, dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori migliori. Il Corriere dello Sport infatti questa mattina conferma la notizia su Paulo Dybala: "Stop Dybala, salta il Milan". L'argentino ha accusato l'ennesimo problema muscolare contro la Lazio in Coppa ed è stato sostituito: ieri i primi esami non hanno evidenziato lesioni, oggi verrà fatta una risonanza ma il 10 non sarà della partita fra due giorni,