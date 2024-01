Il CorSport sulla Serie A: "Juve, assalto all'Empoli. Milan, esame Zirkzee"

vedi letture

Il Corriere dello Sport scrive così questa mattina in prima pagina sulle partite di Serie A di oggi: "Juve, assalto all'Empoli: Max può volare a +4 sull'Inter. Milan, esame Zirkzee": oggi in campo i bianconeri, primi della classe (con una gara in più dei nerazzurri), alle 18 contro l'Empoli: Allegri a caccia dei 1000 punti in campionato. In serata il Milan contro il Bologna dell'attaccante olandese che è uno degli obiettivi di mercato del Diavolo per il prossimo mercato estivo.

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA

Data: Sabato 26 gennaio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, Sky Zona Dazn (214), Sky Sport

Web: MilanNews.it