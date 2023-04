Il CorSport sulla Serie A: "La Juve si sgonfia. Roma in fuga: +3 sul Milan e +5 sull'Inter"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"La Juventus si sgonfia" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Bianconeri ko per 1-0 in casa del Sassuolo: decide il gol di Gregoire Defrel, pesano gli impegni in Europa anche sulla squadra di Allegri. Terzo ko nelle ultime 4 trasferte. Roma in fuga dopo il 3-0 sull'Udinese: +3 sul Milan e +5 sull'Inter per la squadra di Mou.