Il CorSport titola: "Adesso il Milan stringe. Piace l'idea Fonseca"

Alla vigilia della sfida contro il Torino, che il Milan giocherà domani sera in Piemonte alle 20.45 ma che per i rossoneri non ha nessun significato in termini di classifica, si fanno sempre più intense le voci e le indiscrezioni su chi potrà essere il nuovo allenatore del Diavolo. Se lo chiede anche il Corriere dello Sport che questa mattina decide di titolare il suo pezzo sul nome che nelle ultime ore appare fortemente in vantaggio. Scrive il CorSport: "Adesso il Milan stringe. Piace l'idea Fonseca".

Nell'occhiello si analizza l'uscita di Pioli: "Va trovata l'intesa per salutare l'attuale allenatore: soltanto dopo il management ufficializzerà il nome a cui sarà affidata la panchina". Poi ancora nel sottotitolo si ribadisce su Fonseca: "Il portoghese può liberarsi dal Lille in una settimana. Il club rossonero entrerà in azione soltanto dopo il congedo di Pioli". L'allenatore lusitano questo weekend si gioca l'accesso in Champions League nell'ultima giornata del campionato francese, poi affronterà la decisione sul suo futuro.