Il CorSport titola: "Bennacer. Milan, ora il rinnovo è più vicino"

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche il Corriere dello Sport questa mattina rende conto degli sviluppi in merito alla trattativa per il rinnovo di Ismael Bennacer e decide di titolare così all'interno delle proprie pagine: "Bennacer. Milan, ora il rinnovo è più vicino". Come riportato dal quotidiano l'offerta è di 4 milioni più bonus per cinque anni. Ballano ancora 500mila euro di differenza tra domanda e offerta ma è probabile a questo punto che le parti possano venirsi incontro. Sullo sfondo stanno a guardare soprattutto dalla Premier League e in particolar modo Liverpool e Chelsea, oltre all'ex Arsenal.