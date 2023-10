Il CorSport titola: "C'è un Milan che scade. Giroud e Kjaer, si tratta"

vedi letture

Giunti alla seconda sosta internazionale della stagione, è un buon momento per analizzare cosa succederà nel prossimo futuro. Il Corriere dello Sport cerca di far luce sui cinque giocatori che, nelle fila rossonere, andranno in scadenza di contratto a fine giugno 2024. Su tutti Olivier Giroud e Simon Kjaer. Ecco il titolo del quotidiano: "C'è un Milan che scade. Giroud e Kjaer, si tratta".

Sono due professionisti esemplari e due leader dello spogliatoio. Secondo quanto riportato per entrambi si attenderà l'inizio del nuovo anno prima di cominciare a parlare di prolungamento: ci si aspetta incontri e colloqui. Chi invece potrebbe essere arrivato al capolinea dell'esperienza in rossonero, per ragioni diversissime, sono Mirante e Caldara. Caso ancora diverso per Jovic che dovrà fare di tutto per meritarsi la conferma.