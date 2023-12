Il CorSport titola: "Champions, il mega girone per respingere i separatisti"

Dopo la sentenza della Corte Ue che ha sancito l'assenza di monopolio di Uefa e Fifa sul calcio internazionale, ci si aspetta nei prossimi mesi un vero e proprio braccio di ferro soprattutto tra la federazione continentale e i club che sostengono e promuovono il nuovo modello della Superlega (64 squadre suddivise in tre leghe differenti). Il Corriere dello Sport questa mattina illustra il tentativo che la Uefa ha fatto per arginare le squadre reazionarie e convincere i club a rimanere dalla sua parte: "Champions, il mega girone per respingere i seperatisti".

La nuova Champions League partirà nella prossima stagione. Si tratta di un girone unico a 36 squadre all'interno del quale un club ne sfiderà solo 8, in base alle quattro fasce che esisteranno ancora ma conteranno un po' meno. Le prime 8 si qualificheranno direttamente agli ottavi, mentre le squadre dalla nona alla ventiquattresima posizione passeranno dagli spareggi. Non c'è andata e ritorno nella fase a gironi e si gioca quattro volte in casa e quattro in trasferta, anche di giovedì.