Il CorSport titola: "Comanda Leao. Ora il Milan pensa in grande"

Rafa Leao è grande protagonista delle discussioni post terza giornata del Milan. Il portoghese è stato uno dei migliori in campo all'Olimpico, prestazione suggellata anche da un gol stupendo in rovesciata. Il Corriere dello Sport titola così: "Comanda Leao. Ora il Milan pensa in grande".

Non solo il primo gol stagionale per il nuovo numero 10 ma anche tanta personalità dentro e fuori dal campo, oltre alla solita e caratteristica voglia di divertirsi. Con una fascia destra più competitiva, le giocate di Leao risultano essere ancora più decisive e spacca partite di quanto già non lo siano state in passato. Prima del derby in cui ci si aspetta il salto di qualità di tutti, a partire da lui, avrà modo di mettersi in mostra anche in nazionale.