Il CorSport titola con le parole di Pioli: "Non ci resta che battere l'Inter"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Corriere dello Sport questa mattina ha riportato le parole di Stefano Pioli a margine della sconfitta contro lo Spezia di ieri pomeriggio e ha titolato così: "Pioli: Non ci resta che battere l'Inter". Il tecnico rossonera non cerca di nascondersi dietro la distrazione della Champions per giustificare la debacle del Picco ma, anzi, la vede come un'opportunità per ribaltare tutto: "Questa partita oggi complica il nostro futuro in campionato, quindi vuol dire che martedì dovremo fare una grande partita.

Non è che ci rimangono molte possibilità di rendere positiva questa stagione. Dobbiamo credere di avere le possibilità di battere l'Inter"