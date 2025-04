Il CorSport titola: "Conceiçao, cento giorni al Diavolo"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Conceiçao, cento giorni al Diavolo". Arrivato sulla panchina rossonera a fine dicembre 2024 al posto dell'esonerato Paulo Fonseca, Sergio Conceiçao ha iniziato alla grande la sua avventura al Milan vincendo la Supercoppa Italiana. Tutto faceva pensare ad un futuro roseo per il Diavolo e invece poi la stagione è continuata con le stesse difficoltà che aveva trovato il suo predecessore. Anzi, i numeri dicono che Conceiçao sta facendo peggio di Fonseca.

Milan, quante difficoltà per Conceiçao

Dopo l'inizio incoraggiante con la vittoria della Supercoppa, sono arrivati poi i flop in Champions League, con l'eliminazione ai playoff contro il Feyenoord, e in Serie A, dove il Milan è attualmente nono e dunque fuori da ogni competizione europea. Resta solo la Coppa Italia, con semifinale di ritorno contro l'Inter n programma il prossimo 23 aprile (si ripartirà dall'1-1 dell'andata), ma ormai il destino di Conceiçao è segnato anche se dovesse alzare il secondo trofeo stagionale: in estate sarà addio.