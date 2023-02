Il CorSport titola così: "Carica Milan: 'Non dobbiamo fermarci più'"

© foto di Luca Cilli

Ieri sera la Fondazione Milan ha festeggiato i suoi 20 anni con una cena di beneficenza a cui hanno partecipato tutti i membri del club: dirigenza, staff e giocatori. Il Corriere dello Sport questa mattina titola in base a ciò che hanno detto i tesserati rossoneri che si sono presentati ai microfoni, dal presidente Scaroni al neolaureato Pobega, passando per Messias: "Carica Milan: 'Non dobbiamo fermarci più'". Il presidente Scaroni (QUI le sue dichiarazioni prese da MilanNews.it) ha detto: "La squadra ora ha un altro passo); Messias (QUI le dichiarazioni integrali) gli ha fatto eco: "La Champions obiettivo minimo"; infine Pobega (QUI le dichiarazioni integrali): "Questo gruppo può togliersi tante soddisfazioni".