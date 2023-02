Il CorSport titola così: "E Ibra inizia un'altra carriera"

MilanNews.it

Dopo otto mesi e mezzo Zlatan Ibrahimovic torna tra i convocati di Stefano Pioli: a 41 anni e con un altro intervento al ginocchio sul groppone, lo svedese prova ancora una volta a lasciare il segno. Il titolo del Corriere dello Sport recita: "E Ibra inizia un'altra carriera". L'ennesima vita di Zlatan che riparte ancora una volta, sfidando se stesso e non solo. Sul piano della carica e del carisma non si discute, bisognerà invece capire quale potrà essere il suo apporto quando entrerà in campo.