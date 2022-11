Il CorSport titola così: "Leao chiamato al riscatto dopo la pesante bocciatura"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola ha aperto il capitolo Rafa Leao, nel pallone domenica sera a Torino e sostituito all'intervallo dopo un primo tempo amaro. Il titolo recita così: "Leao chiamato al riscatto dopo la pesante bocciatura". Dopo la prestazione deludente contro la squadra di Juric c'è già subito un'occasione grande per Leao per ritornare sui binari soliti: quale miglior serata di una nottata decisiva di Champions League? Sul rinnovo invece la situazione sembra ancora abbastanza in alto mare con il peso più grande rappresentato dal risarcimento dovuto allo Sporting Lisbona.