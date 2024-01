Il CorSport titola così: "Pioli cambia il Milan. E Leao fa il tifo"

Notizia del giorno sono sicuramente le scelte di Stefano Pioli per la sfida di questa sera in Coppa Italia contro il Cagliari. Il Corriere dello Sport questa mattina recita così in merito alle probabili decisioni dell'allenatore rossonero: "Pioli cambia il Milan. E Leao fa il tifo". Nell'occhiello si chiarisce su Rafa: "Il tecnico concede un turno di riposo al portoghese".

Nel sottotitolo si aggiunge sui giovani: "Simic e Jimenez troveranno posto dall'inizio contro il Cagliari. A centrocampo spazio ad Adli e Reijnders. Jovic guida l'attacco". In campo sono attesi anche altri due under 20 come Luka Romero e Chaka Traorè.