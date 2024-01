Il CorSport titola così: "Stretta totale sui razzisti. C'è già un escluso a vita"

Il caso di insulti razzisti a Mike Maignan tiene ancora banco ed entra nel vivo dopo che ieri il primo colpevole è stato riconsciuto e daspato per cinque anni dalla Questura, oltre che bandito dallo stadio di Udine direttamente dal club dei Pozzo. Il Corriere dello Sport questa mattina ha titolato così: "Stretta totale sui razzisti. C'è già un escluso a vita".

Nel sottotitolo si prosegue: "Oggi il Giudice: il settore resta aperto". Mentre da oggi continueranno le indagini per assicurarsi di riconoscere gli altri colpevoli, con la Polizia in prima linea, per questo pomeriggio è attesa la sentenza del Giudice Sportivo anche se, dal momento che si è trattato di un'azione di pochi, molto probabilmente la curva non verrà chiusa.