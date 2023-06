Il CorSport titola: "Dal Milan alla Germania, ora Thiaw conquista tutti"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Altro riconoscimento per Malick Thiaw: dopo l'ottimo debutto in nazionale maggiore, in cui ha dovuto fronteggiare Robert Lewandowski, le qualità del difensore del MIlan sono ormai sotto gli occhi di tutti.

Nell'edizione odierna il Corriere dello Sport gli dedica un articolo dal titolo "Dal Milan alla Germania, ora Thiaw conquista tutti" in cui lo definisce il miglior acquisto del duo Maldini - Massara della scorsa stagione, aggiungendo come, nella partita Polonia - Germania, il tedesco sia stato l'unica vera nota positiva della serata per la nazionale di Flick.