Il CorSport titola: "È Rebic liberatutti. Musah va al Diavolo"

Il Corriere dello Sport parla di Ante Rebic che è ormai prossimo a trasferirsi al Besiktas, in Turchia. Il quotidiano titola: "È Rebic liberatutti. Musah va al Diavolo". La partenza del croato che, secondo l'indiscrezione, dovrebbe firmare addirittura oggi per il club turco, alleggerisce il monte ingaggi di via Aldo Rossi e così Furlani e il team mercato hanno potuto affondare il colpo su Musah che arriverà in rossonero per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Ottavo colpo del mercato rossonero, avrà circa tre settimane di tempo per entrare nei meccanismi della sua nuova squadra.