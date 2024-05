Il CorSport titola: "Il Diavolo su Guirassy. Il gol ha trovato casa"

vedi letture

Nella giornata di ieri, come riportato anche da MilanNews.it (LEGGI QUI), il Milan ha ospitato in via Aldo Rossi una delegazione di dirigenti dello Stoccarda, capitanata dall'Head of Recruitment del club tedescto Thomas Henning. Nello specifico è stato un incontro conoscitivo con gli emissari della squadra di Bundesliga che stanno girando l'Europa per crearsi una rete di contatti e relazioni dopo aver ottenuto un incredibile secondo posto in campionato quest'anno. Chiaramente il meeting ha dato adito anche alle tante voci di mercato, specialmente quelle su Serhou Guirassy.

Serhou Guirassy è stato il principale artefice della cavalcata dello Stoccarda in campionato, dopo che l'anno scorso la squadra si era salvata allo spareggio. Oggi il guineano è uno degli obiettivi per l'attacco rossonero e il Corriere dello Sport non a caso titola così: "Il Diavolo su Guirassy. Il gol ha trovato casa". Poi nel sottotitolo: "Con lo Stoccarda segnate 30 reti in 30 gare". Ieri nell'incontro tra i club non si è parlato come argomento principale del centravanti - che ha una clausola da 17.5 milioni - ma le discussioni sono andate anche su certi giovani rossoneri: lo Stoccarda sarebbe interessato a profili come quello di Thiaw o Simic, cresciuto proprio nel club tedesco prima di approdare nella Primavera del Milan lo scorso anno.