Il CorSport titola: "Il Milan ci ricasca, Champions da blindare"

Il mese di febbraio sembrava aver spazzato le incertezze di un Milan troppo brutto per essere vero e invece ecco che a Firenze si sono materializzati nuovamente alcuni fantasmi che oggi rimettono in discussione la qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League. Per questo motivo il Corriere dello Sport questa mattina scrive: "Il Milan ci ricasca, Champions da blindare".

Il Milan ora si ritrova appaiato alla Roma in quarta posizione, ma quinto a causa della differenza reti e dovrà sudarsi una qualificazione nell'Europa che conta che, a inizio anno, era data per scontata. In più c'è da considerare come manchi grande continuità: il filotto di vittorie più lungo in questa stagione si ferma a 4.