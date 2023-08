Il CorSport titola: "Il Milan ci riprova, assalto a Taremi"

vedi letture

"Il Milan ci riprova, assalto a Taremi", anche il Corriere dello Sport questa mattina titola su Mehdi Taremi che sembra essere l'obiettivo più concreto del Milan per l'attacco, anche se comunque complicato. Il Porto chiede 25 milioni mentre il Milan non va oltre i 15 di parte fissa. L'iraniano, che si svincolerà a fine stagione, non sembra intenzionato a rinnovare e avrebbe dato il benestare per trasferirsi in rossonero.