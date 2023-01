Il CorSport titola: "Il Milan offre un'altra chance a De Ketelaere"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport questa mattina titola così: "Il Milan offre un'altra chance a De Ketelaere". Questa sera alle 21 contro il Torino, in Coppa Italia, Pioli è pronto a riproporre titolare dal primo minuto Charles De Ketelaere che ha una grande occasione per provare a dare una svolta alla sua opaca stagione fin qui. Il belga è l'unico componente del reparto offensivo rossonero che ancora non è riuscito a segnare un gol in questa stagione e questa sera sarà provato, con ogni probabilità, come prima punta, ruolo già svolto con la maglia del Bruges.