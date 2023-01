Il CorSport titola: "La grande occasione di Vranckx"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Corriere dello Sport, nel riportare questa mattina le probabili scelte di Stefano Pioli, pone l'accento su Aster Vranckx che, secondo le indiscrezioni delle ultime ore, sarebbe il favorito a discapito di Tommaso Pobega per una maglia da titolare in mezzo al campo affianco a Ismael Bennacer, per sostituire Sandro Tonali che oggi a Lecce non potrà scendere in campo perché squalificato. Il titolo recita: "La grande occasione di Vranckx". Per il classe 2002 belga sarebbe la seconda titolarità con il Milan dopo quella di qualche giorno fa in Coppa Italia contro il Torino, sintomo che il calciatore sta crescendo come confermato anche da Pioli in conferenza stampa: "Ha ottime qualità e si sta inserendo bene".