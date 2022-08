Il CorSport titola: "La morsa del Diavolo, rilancio per Onana"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport si concentra su Jean Onana, obiettivo numero uno del centrocampo rossonero a questo punto della sessione estiva di calciomercato. Il titolo recita: "La morsa del Diavolo, rilancio per Onana". Secondo il quotidiano il Milan avrebbe offerto 5 milioni più una percentuale su futura rivendita ma i francesi del Bordeaux ne chiedono due in più: uno di parte fissa e uno di bonus. La distanza tra i club, dunque, non sembra incolmabile. L'alternativa rimane Aster Vranckx.