Il CorSport titola: "Loftus-Cheek cerca la finale scomparsa"

Per parlare di finale di Europa League forse è un po' presto, dato che domani il Milan sarà impegnato "solo" nell'andata degli ottavi di finale contro lo Slavia Praga, a San Siro. Allo stesso tempo, però, è giusto che i rossoneri tengano ben fisso nella loro mente l'obiettivo di raggiungere l'atto finale di Dublino. E c'è soprattutto un giocatore rossonero che desidera riprendersi qualcosa che in passato ha perso, Ruben Loftus-Cheek. Il Corriere dello Sport titola così sul centrocampista inglese: "Lotus-Cheek cerca la finale scomparsa".

Correva la stagione 2018/2019 e il Chelsea allenato da Maurizio Sarri arrivò in finale di Europa League con Loftus e Giroud, tra gli altri, trascinatori della squadra londinese. Ma la finale, poi vinta dai Blues sull'Arsenal per 4-1, l'attuale centrocampista rossonera non potè giocarla per un grave infortunio che poi, alla lunga, compromise anche il suo futuro con la maglia del Chelsea. A oggi quella è stata la migliore stagione di Loftus: quest'anno può fare di meglio sotto tutti i punti di vista.