Il CorSport titola: "Loftus-Cheek esagera, Pulisic brilla, Pioli gode"

"Loftus-Cheek esagera, Pulisic brilla, Pioli gode", così il Corriere dello Sport decide di raccontare l'amichevole andata in scena ieri pomeriggio a Milanello tra i rossoneri di Stefano Pioli e i campioni di Tunisia dell'ES Sahel. Il 4-0 con cui il Diavolo ha portato a casa la partita è griffato soprattutto dagli ex Chelsea. In gran spolvero Loftus-Cheek che segna addirittura una tripletta, ritrovando il fondo della rete che nelle ultime due stagioni aveva smarrito.

Bene anche Christian Pulisic che per due volte manda in gol il centrocampista inglese. Il quarto gol è su rigore e lo segna un altro ex Chelsea, Olivier Giroud. Con queste indicazioni, specialmente dai nuovi, Pioli può gongolare in vista della prima gara di campionato che si giocherà fra 8 giorni a Bologna.