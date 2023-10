Il CorSport titola: "Maignan a valanga anche su Zangrillo"

Mike Maignan, dopo aver salvato il risultato con un miracolo su Dragusin, è stato espulso dalla partita contro il Genoa per un grave fallo di gioco su Ekuban. Il portiere francese è stato attaccato dal presidente dei rossoblù Zangrillo nel post partita che ha definito il suo intervento come "assassino". Dunque, ieri, Maignan ha risposto tramite il suo profilo Instagram, da qui il titolo del Corriere dello Sport: "Maignan a valanga anche su Zangrillo". Il messaggio del numero 16 è stato molto diretto e chiaro: "Zangrillo! Le parole hanno un significato.

Quello che è successo ieri è stato un atto d’azzardo, forse un atto d’azzardo deplorevole, ma in nessun caso un “assassinio”. Ti auguro il meglio per il futuro e spero che tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato". Gli ha fatto eco anche il club rossonero: "Mike, chi ti conosce sa bene quanto tu sia un esempio di sportività e serietà dentro e fuori dal campo. Siamo tutti al tuo fianco”.