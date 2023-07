Il CorSport titola: "Milan a stelle e strisce. Pulisic arriva"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Anche il Corriere dello Sport questa mattina fa il punto su quanto ha anche detto MilanNews.it ieri sera (QUI) su Christian Pulisic. Il quotidiano recita: "Milan a stelle e strisce. Pulisic arriva".

Il calciatore in uscita dal Chelsea è ormai a un passo dal vestire la maglia rossonera con i due club che hanno trovato un accordo sulla base di 22 milioni complessivi. Un arrivo che sarebbe importante in primis per l'aspetto tecnico, in secundis per quello di marketing: il giocatore è amatissimo in America e il suo trasferimento potrebbe garantire un seguito ancor più ampio dagli Stati Uniti.