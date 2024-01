il CorSport titola: "Milan, cresce l'interesse per Kiwior"

vedi letture

Dopo la chiara richiesta di Stefano Pioli è molto probabile che la dirigenza rossonera tenterà fino all'ultimo di portare a Milanello un nuovo difensore centrale che possa rimpolpare ulteriormente un reparto che ha visto svanire uno dopo l'altro tutti i suoi pezzi migliori. Prima Kalulu, poi Thiaw e infine anche Fikayo Tomori. Per questo stamattina il Corriere dello Sport titola così sugli obiettivi rossoneri: "Milan, cresce l'interesse per Kiwior".

Il difensore polacco è un obiettivo rossonero fin dall'anno scorso: lo Spezia nell'ultima sessione invernale decise di venderlo all'Arsenal in virtù dell'offerta economica maggiore. I rossoneri vorrebbero sfruttare lo scarso impiego del giocatore e proporre una soluzione in prestito ai Gunners che, però. non sembrano entusiasti. L'interesse c'è, soprattutto se il club inglese dovesse abbassare al guardia negli ultimi giorni di trattative.