Il CorSport titola: "Milan, gol non solo da Giroud e Leao"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così questa mattina: "Milan, gol non solo da Giroud e Leao". Oltre all'apporto del francese e del portoghese, anche altri attaccanti stanno finalmente trovando la via del gol: Pulisic il secondo miglior marcatore stagione del Diavolo con sei reti segnate. Nelle ultime settimane si sono poi finalmente sbloccati anche Chukweueze e Jovic. Okafor, nonostante due infortuni, è già a quota tre reti segnate finora.

L'attacco del Milan sta funzionando visto che delle 34 reti realizzate in totale dei rossoneri fino a questo momento ben 26 sono state segnate proprio dalle punte milaniste. Si tratta di una percentuale molto importante che farà certamente piacere non solo a Stefano Pioli, ma anche ai dirigenti di via Aldo Rossi visto che in estate quello offensivo è il reparto che è cambiato di più.