Il CorSport titola: "Milan, il vecchio vizio di sprecare il vantaggio"

vedi letture

Il Corriere dello Sport questa mattina propone un'analisi sul Milan e sulle situazioni in cui ha patito di più nel corso della stagione: quella della gestione dei vantaggi (LEGGI QUI il pezzo di MilanNews.it in merito). Il quotidiano titola così: "Milan, il vecchio vizio di sprecare il vantaggio". Lo schema visto contro l'Atalanta, di una squadra che si scioglie dopo il primo gol avversario o dopo una situazione sfavorevole come il rigore contro, non è una novità.

Nel sottotitolo, si chiarisce: "Troppe rimonte subite nei secondi tempi. Pioli deve riuscire a migliorare il bilancio con le big, che non batte da settembre". I capi d'accusa per Pioli: l'incapacità di mantenere il vantaggio e lo scarso rendimento nei big match (l'ultimo vinto in Italia è quello di settembre contro la Lazio).