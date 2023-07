Il CorSport titola: "Milan, quante stelle. Stanotte sfida al Real"

Il Corriere dello Sport questa mattina ha titolato così sul Milan, in America per la sua tournée estiva: "Milan, quante stelle. Stanotte sfida al Real". I rossoneri hanno già speso oltre 100 milioni considerando anche il colpo Chukwueze che verrà chiuso nelle prossime ore: sta nascendo un "Milan stellare" scrive il quotidiano. Questa notte i rossoneri (ore 4 italiane) si misureranno con il Real Madrid e, oltre ai nuovi, si rivedranno a gara in corso anche i nazionali come Leao, Maignan, Theo e tutti gli altri.