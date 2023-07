Il CorSport titola: "Milan super, c'è Okafor. In arrivo Chukwueze"

"Milan super, c'è Okafor. In arrivo Chukwueze", questo il titolo del Corriere dello Sport sul doppio colpo del Milan, definito nella mattinata di ieri. Da una parte c'è l'arrivo di Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000 che ha giocato le ultime quattro stagioni nel Salisburgo. Dall'altra c'è la chiusura dell'affare Samuel Chukwueze con il Villarreal. L'attaccante elvetico guadagnerà 2 milioni a stagione per i prossimi 5 anni. Per il nigeriano, invece, si vede lo striscione del traguardo: decisiva l'offerta da 20 milioni più 8 di bonus.