Il CorSport titola: "Obiettivo Inter. Leao ora ci crede"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina affronta il tema Rafael Leao, anche a partire dalle parole di Stefano Pioli ieri a Milan Tv, e titola così in vista dei prossimi importanti impegni: "Obiettivo Inter. Leao ora ci crede".

In attesa del rinnovo che dovrebbe arrivare settimana prossima, il portoghese scalda i motori per la gara di ritorno di Champions: domani dovrebbe riaggregarsi al gruppo e poi guidarlo alla carica dei cugini alla ricerca di una rimonta che oggi appare molto difficile. Leao, dopo aver saltato l'andata, farà di tutto per essere in campo martedì anche perché l'ultimo gol rossonero in un derby porta la sua firma ed era un'eternità fa, settembre scorso.